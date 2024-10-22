Klasik Otomobil Maketleri Yurt Dışında İlgi Görüyor - Son Dakika
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Klasik Otomobil Maketleri Yurt Dışında İlgi Görüyor

Klasik Otomobil Maketleri Yurt Dışında İlgi Görüyor

Tekirdağlı Ümit Marangoz, fiberglas klasik otomobil maketleri üreterek yurt dışında talep görüyor.

22.10.2024 12:19
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Tekirdağ'da yaşayan 33 yaşındaki oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz'un dekoratif kullanım için ürettiği fiberglas klasik otomobil maketleri, hem yurt içinde hem yurt dışında alıcı buluyor.

Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi'ndeki atölyesinde 15 yıldır oto boyacılığı yapan Marangoz, 5 yıl önce hurdaya ayrılan klasik otomobilleri alıp eski görünümüne kavuşturmaya başladı.

Marangoz, daha sonra klasik otomobillerin birebir aynısını maket olarak fiberglas malzemeden yapmaya başladı.

Motorsuz olarak üretilen fiberglas otomobil maketleri, meraklıları tarafından satın alınarak otel, galeri, film seti ve fotoğraf stüdyolarında kullanılıyor.

Marangoz ürettiği araçları, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Bulgaristan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıyor.

Fiberglas otomobillerin yanı sıra klasik otomobil parçalarından koltuk takımları da üreten Marangoz'un ürünleri yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

"Bu bir hastalık bizim için"

Marangoz, AA muhabirine, Türkiye'de kendisi gibi fiberglas klasik otomobil ile klasik otomobil parçalarından koltuk ve masa yapan 2-3 kişinin olduğunu söyledi.

Klasik otomobillerin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Marangoz, "Bunlara çok merakımız vardı. Hem üretip hem toplamak istedik. Bu bir hastalık bizim için. Oteller, film stüdyoları, fotoğraf stüdyoları fiberglas klasik arabaları çok talep ediyor. Bayağı bir talebimiz var. Aşama aşama herkese yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Marangoz, ürettikleri araçlarda motor olmadığını, aracı sıfırdan tamamen kendilerinin ortaya çıkarttığını dile getirdi.

Her zaman farklı çalışmalara imza atmaya çalıştığını belirten Marangoz, "Fiberglass bir otomobili sıfırdan inşa etmemiz bir ay sürüyor. Koltuk, kapılar, camlar, farlar hepsi kendi imalatımız. Bunun yanı sıra klasik otomobillerin ön ve arka bagaj kısmından da koltuk üretiyoruz. Yani müşteri isteğine göre aracın istediği bölgesinden kesip birebir orijinal boyutunda koltuk veya masa yaparak satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Talep yoğunluğu var

Fiberglas otomobillerin meraklıları olduğunu yurt dışına da satış yaptıklarını aktaran Marangoz şunları kaydetti:

"Genellikle oteller, fotoğraf çekim stüdyoları bu araçları istiyor, galericilerimiz çok istiyor. Araçların bulunmayan parçalarını kendimiz üretiyoruz. Kaporta, boya her şeyi bize ait. Döşeme bölümü bize ait. Yurt dışından da taleplerimiz var.

Genellikle Amerikan ve klasik araç üretiyoruz. Şu an 3 siparişim var. Bunların arasında Amerika ve Dubai de var. Bulgaristan ve Yunanistan'a yaptığımız otomobiller var. Türkiye'ye nazaran genellikle yurt dışı satışlarımız daha iyi gidiyor. Yani şu an 'talepleri yetiştiremiyoruz' desem yeri var."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Otomobil, Magazin, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Klasik Otomobil Maketleri Yurt Dışında İlgi Görüyor - Son Dakika

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