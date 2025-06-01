Klasik Otomobil Meraklısı Ali Demirok'un Koleksiyonu - Son Dakika
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Klasik Otomobil Meraklısı Ali Demirok'un Koleksiyonu

Klasik Otomobil Meraklısı Ali Demirok\'un Koleksiyonu
01.06.2025 13:13
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Konya'da Ali Demirok, 25 yılda topladığı 259 model otomobili ofisinde sergiliyor.

Konya'da çocukken çıraklık yaptığı sanayide gördüğü klasik otomobillerden etkilenerek, onların modellerini almaya başlayan 42 yaşındaki Ali Demirok, 25 yılda biriktirdiği 259 model otomobilden oluşan koleksiyonunu ofisinde sergiliyor.

Seydişehir ilçesinde tabela ve reklam sektöründe faaliyet gösteren Demirok, çocukluk döneminde klasik otomobillere ilgi duymaya başladı.

Biriktirdiği harçlıklarla model otomobiller satın almaya başlayan Demirok'un bu ilgisi zamanla daha da arttı. Demirok, tutkunu olduğu otomobil markaları başta olmak üzere Amerikan model otomobillerden koleksiyon oluşturdu.

"Paha biçilemez" dediği koleksiyonunu büyütmeye her ay bütçe ayıran Demirok, 25 yılda topladığı 259 model otomobili iş yerindeki ofisinde sergiliyor.

Demirok'un el işçiliğiyle yaptığı ve otomobillerin yanına yerleştirdiği etiketler, marka, model ve üretim yılı gibi bilgileri içeriyor.

Model otomobillerinin bakımına da düzenli mesai harcayan Demirok, her hafta bez, pamuk ve fırça kullanarak özenle temizliklerini yapıyor.

Model otomobillerini çocuğu gibi görüyor

Demirok, AA muhabirine, Amerikan otomobillerinin her insanda farklı etkiler bıraktığını, kendisinin de çocukluğundan beri bu otomobillere karşı çok özel bir ilgisinin bulunduğunu söyledi.

Küçük yaşlarda yaz tatillerinde bir lastikçinin yanında çıraklık yaptığını anlatan Demirok, "O zaman yediemin otoparkına çekilmiş Amerikan arabalarını görürdüm. Her sabah bisikletle geçerken onların hayalini kurardım. Bu ilgim zamanla model otomobillere dönüştü ve model otomobil koleksiyonuna başladım. 25 yılda 259 model otomobilim oldu." diye konuştu

Demirok, model otomobilleriyle her zaman iç içe olmak için koleksiyonunu, ofisine yaptırdığı camekanlarda sergilemeyi tercih ettiğini kaydetti.

Koleksiyonunun 1/18 ölçekli model otomobillerden oluştuğunu ve hepsine farklı hikayelerinden dolayı çok değer verdiğini ifade eden Demirok, model otomobilleriyle vakit geçirmenin, onları izlemenin kendisine terapi gibi geldiğini dile getirdi.

Elindeki modellerin, 1940-1980 arasında üretilen Amerikan klasikleri modellerinin bir kısmı olduğuna dikkati çeken Demirok, hepsini çocuğu gibi gördüğünü belirtti.

Sahip çıkacağına inandığı evladına miras bırakacak

Model otomobillerinin döküm olduğunu, her bir otomobilin 150-200 parçadan oluştuğunu, montajının elle yapıldığını ve ayrıntıları arttıkça değerlerinin de arttığını vurgulayan Demirok, şöyle devam etti:

"Hepsiyle tek tek ilgilenirim. Lastiklerini temizlerim, amortisörlerini ayarlarım. Bagajlarındaki kadifelerine varana kadar tek tek temizlerim. Göründüğü kadar basit değildir. Ayrıntısı yüksek modeller bunlar. İlgi ve bakım da isterler. Yanlarına tek tek elimle, üretilen model, üretim yılı, aracın markası gibi bilgiler yer alacak şekilde sabit etiketler yaptım. Hem daha fazla ilgi uyandırıyor, hem de sabit oldukları için yerleri karışmıyor. Hepsinin yeri belli ve değişmesini istemiyorum. 'Kaymasınlar, açıları bozulmasın' diye altındaki rampaları da sabitledim çünkü belli bir açıyla bakmayı seviyorum."

Demirok, başkalarının dokunmasına dayanamadığı model otomobillerini, kendinden sonra en çok sahip çıkacağına inandığı çocuğuna miras bırakacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Otomobil, Güncel, Kültür, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Klasik Otomobil Meraklısı Ali Demirok'un Koleksiyonu - Son Dakika

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