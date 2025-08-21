Klasik Sanatlar Sergisi Üsküdar\'da

Klasik Sanatlar Vakfının hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Klasik Sanatlar Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Ahmet Zeki Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide klasik sanatlar alanında hocaların ve öğrencilerinin 1627 eserinin yer aldığını söyledi.

Yavaş, serginin oldukça geniş bir kapsamla hazırlandığını belirterek, "Kurumumuz bu gibi faaliyetlerin yanı sıra eğitim faaliyetleri de sürdürüyor. Akademik seviyede eğitimler, kitap yayınları, belgesel filmler gibi faaliyetlerde bulunuyor ama asıl amacı eğitim. Şu anda burada yaklaşık 600 öğrencinin eserleri var. Bu eserler bazı vakıfların yararına, kar gütmeden yapılıyor. Anadolu coğrafyasının bir medeniyet tasavvuru var. O medeniyet tasavvuruna etki edecek eserler bunlar. Burada bulunan eserler, camilerde mevcut olan eserlerin bir benzer örneği." ifadesini kullandı.

"Her gün 5 sanat dalında atölye çalışmaları yapıyoruz"

Serginin 09.30-23.00 arasında ziyaretçileri ağırladığını aktaran Yavaş, "Serginin yanında eserleri anlatabilecek, bu işi deneyimleyebilecek, 'Ben de yapabilir miyim?' diye deneyim kazanabilecek insanları da buraya teşvik ediyoruz. Her gün 5 sanat dalında atölye çalışmaları yapıyoruz. Sanatseverlerimiz ilgiyle geliyor. Hem sergiyi izliyor hem atölye çalışmalarına iştirak ediyorlar." dedi.

Atölye çalışmalarında yaş sınırı olmadığını paylaşan Yavaş, şunları kaydetti:

"Camiler sanatların neşvünema olduğu yerler. Hüsnühat, tezhip, ebru, cilt, çini, naht, sedef kakma, kündekari sanatı burada. Dolayısıyla klasik sanatların bir merkezi olan caminin içinde ve avlusunda bu sanatları tanıtmak, ortaya koymak, tarihi dokuya zarar vermeden bu işi yapabilmek bizler için çok mutluluk verici bir şey. Sanatı yerinde gösteriyoruz, öğretiyoruz ve bunun keyfini yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili hem öğrencilerimizden hem hocalarımızdan hem de halkımız tarafından çok takdir topladık."

"Cami sergileri de devam edecek"

Ahmet Zeki Yavaş, sergiyle klasik sanatları dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Buraya günlük yaklaşık 5 bin kişi giriyor. Yerli ve yabancı çok sayıda turist geliyor. Bu eserleri caminin yakınından tanıtmak, göstermek keyif verici. Sergideki eserler satışta. Bazı kurum, kuruluşlar ve öğrencilerimizin bursları yararına bu sergiyi yapıyoruz." diye konuştu.

Serginin farklı camilerde de devam edeceği bilgisini veren Yavaş, "Satmış olduğumuz eserlerin yerine yenisi geliyor, yani üretim devam ediyor. Cami sergileri de devam edecek. Daha önce Bursa Ulu Cami, Sivas, Divriği Ulu Cami, Ataşehir Mimar Sinan Cami içerisinde sergi açtık. İlkleri oluşturan bir vakıf olmamız dolayısıyla güzel sanatlarla ilgili dünyanın en büyük sergisini açmanın da mutluluğu içerisindeyiz." şeklinde konuştu. ???????

Yavaş, sergiyi günde yaklaşık 15 turist grubunun ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bu ziyaret bize çok şeyler kazandırıyor. Biz kültürümüzü, sanatımızı en güzel şekilde tanıtmanın yolunu buradan bulduk." dedi.

Ahmet Zeki Yavaş, Ahmet Aktekin, Sümeyye Zarga, Bahareh Gencer, Büşra Çoban, Deniz Kadıoğlu, Emre Tümer, Fahri Günaydın, Gufran Cemali, Hande Özçırak, Meltem Bilgin, Nazan Berbercioğlu, Pınar Külek, Ravza Kaldırım, Saliha Dil, Hacer Yavuz, Yasemin Sargın, Feyza Sıvacı, Halime Karataş ve Melis Sönmez'in eğitmen olarak yer aldığı programda ayrıca canlı yayınlar, sanat söyleşileri, gösteriler ve uygulamalı dersler de katılımcılara sunuluyor.

"1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.