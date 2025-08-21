Klasik Sanatlar Sergisi Üsküdar'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Klasik Sanatlar Sergisi Üsküdar'da

Klasik Sanatlar Sergisi Üsküdar\'da
21.08.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da açılan sergide 1627 eser sanatseverleri bekliyor. Atölye çalışmaları da yapılmakta.

Klasik Sanatlar Vakfının hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Klasik Sanatlar Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Ahmet Zeki Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide klasik sanatlar alanında hocaların ve öğrencilerinin 1627 eserinin yer aldığını söyledi.

Yavaş, serginin oldukça geniş bir kapsamla hazırlandığını belirterek, "Kurumumuz bu gibi faaliyetlerin yanı sıra eğitim faaliyetleri de sürdürüyor. Akademik seviyede eğitimler, kitap yayınları, belgesel filmler gibi faaliyetlerde bulunuyor ama asıl amacı eğitim. Şu anda burada yaklaşık 600 öğrencinin eserleri var. Bu eserler bazı vakıfların yararına, kar gütmeden yapılıyor. Anadolu coğrafyasının bir medeniyet tasavvuru var. O medeniyet tasavvuruna etki edecek eserler bunlar. Burada bulunan eserler, camilerde mevcut olan eserlerin bir benzer örneği." ifadesini kullandı.

"Her gün 5 sanat dalında atölye çalışmaları yapıyoruz"

Serginin 09.30-23.00 arasında ziyaretçileri ağırladığını aktaran Yavaş, "Serginin yanında eserleri anlatabilecek, bu işi deneyimleyebilecek, 'Ben de yapabilir miyim?' diye deneyim kazanabilecek insanları da buraya teşvik ediyoruz. Her gün 5 sanat dalında atölye çalışmaları yapıyoruz. Sanatseverlerimiz ilgiyle geliyor. Hem sergiyi izliyor hem atölye çalışmalarına iştirak ediyorlar." dedi.

Atölye çalışmalarında yaş sınırı olmadığını paylaşan Yavaş, şunları kaydetti:

"Camiler sanatların neşvünema olduğu yerler. Hüsnühat, tezhip, ebru, cilt, çini, naht, sedef kakma, kündekari sanatı burada. Dolayısıyla klasik sanatların bir merkezi olan caminin içinde ve avlusunda bu sanatları tanıtmak, ortaya koymak, tarihi dokuya zarar vermeden bu işi yapabilmek bizler için çok mutluluk verici bir şey. Sanatı yerinde gösteriyoruz, öğretiyoruz ve bunun keyfini yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili hem öğrencilerimizden hem hocalarımızdan hem de halkımız tarafından çok takdir topladık."

"Cami sergileri de devam edecek"

Ahmet Zeki Yavaş, sergiyle klasik sanatları dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Buraya günlük yaklaşık 5 bin kişi giriyor. Yerli ve yabancı çok sayıda turist geliyor. Bu eserleri caminin yakınından tanıtmak, göstermek keyif verici. Sergideki eserler satışta. Bazı kurum, kuruluşlar ve öğrencilerimizin bursları yararına bu sergiyi yapıyoruz." diye konuştu.

Serginin farklı camilerde de devam edeceği bilgisini veren Yavaş, "Satmış olduğumuz eserlerin yerine yenisi geliyor, yani üretim devam ediyor. Cami sergileri de devam edecek. Daha önce Bursa Ulu Cami, Sivas, Divriği Ulu Cami, Ataşehir Mimar Sinan Cami içerisinde sergi açtık. İlkleri oluşturan bir vakıf olmamız dolayısıyla güzel sanatlarla ilgili dünyanın en büyük sergisini açmanın da mutluluğu içerisindeyiz." şeklinde konuştu. ???????

Yavaş, sergiyi günde yaklaşık 15 turist grubunun ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bu ziyaret bize çok şeyler kazandırıyor. Biz kültürümüzü, sanatımızı en güzel şekilde tanıtmanın yolunu buradan bulduk." dedi.

Ahmet Zeki Yavaş, Ahmet Aktekin, Sümeyye Zarga, Bahareh Gencer, Büşra Çoban, Deniz Kadıoğlu, Emre Tümer, Fahri Günaydın, Gufran Cemali, Hande Özçırak, Meltem Bilgin, Nazan Berbercioğlu, Pınar Külek, Ravza Kaldırım, Saliha Dil, Hacer Yavuz, Yasemin Sargın, Feyza Sıvacı, Halime Karataş ve Melis Sönmez'in eğitmen olarak yer aldığı programda ayrıca canlı yayınlar, sanat söyleşileri, gösteriler ve uygulamalı dersler de katılımcılara sunuluyor.

"1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Üsküdar, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Klasik Sanatlar Sergisi Üsküdar'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:37:01. #7.12#
SON DAKİKA: Klasik Sanatlar Sergisi Üsküdar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.