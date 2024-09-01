Eşkiya ve Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri 4K formatında yeniden vizyona girecek

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Türk sinemasına damgasını vurmuş klasik filmlerden "Eşkiya" ve "Her Şey Çok Güzel Olacak", görüntü kalitesi artırılmış haliyle yeniden vizyona girecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminin yönetmeni Ömer Vargı, 2 filmin orijinal nitelikleri koruyarak 4K formatıyla restore edilip yeniden sinema perdesine hazır hale getirdi.

Dağıtımını CJ ENM'in üstlendiği filmler Taff Pictures tarafından 6 Eylül'den itibaren yeniden sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrol oynadığı 1996 yapımı "Eşkiya", 2 milyon 600 bin kişilik izlenme oranıyla döneminin rekoruna imza attı.

Cem Yılmaz'ın ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyan "Her Şey Çok Güzel Olacak" ise diyalogları ve müzikleri ile bugün en çok hatırlanan filmler arasında yer alıyor.