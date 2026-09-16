Klasik Türk Müziği Korosu yeni sezonu 'Nihavend Kar' konseriyle AKM'de açıyor

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü topluluklarından Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2026-2027 sezonunun açılışını, 20 Eylül'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştireceği "Nihavend Kar" konseriyle yapacak.

Şef Mehmet Güntekin yönetiminde düzenlenecek konserin ilk bölümünde, koronun 50 yıllık tarihinde ilk kez icra edeceği ve Hacı Faik Bey'e ait Nihavend makamındaki "kar" eseri müzikseverlerle buluşacak.

Sololar bölümünde saz sanatçıları Lütfiye Özer, Serap Çağlayan ve Volkan Ertem enstrümantal repertuvardan seçkin örnekleri sunarken, Bekir Ünlüataer ise gazel formu eşliğinde Hicaz makamından dört klasik eseri seslendirecek.

Her sezon açılışında klasik Türk müziğinin en büyük beste şekli olan "kar" seslendirmeyi gelenek haline getiren koro, programı "Mahur" makamından eserlerle tamamlayacak.