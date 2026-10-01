Kliçko, Kiev'de Rus saldırısında Güney Köprüsü'ne iki İHA isabet ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Kliçko, Kiev'de Rus saldırısında Güney Köprüsü'ne iki İHA isabet ettiğini açıkladı

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Kliçko, Rus ordusunun Kiev'de düzenlediği saldırılarda Güney Köprüsü'nün vurulduğunu, dayanak bölümüne yakın noktaya iki İHA isabet ettiğini duyurdu. Saldırı yüzünden köprüde metro, toplu taşıma ve araç geçişi dururken okul, apartman ve depo gibi yapılar zarar gördü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun Kiev'deki Güney Köprüsü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kiev'e geceden bu yana saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Kentin önemli ulaşım hatlarından biri olarak bilinen Dinyeper Nehri üzerindeki Güney Köprüsü'nün bu saldırılarda İHA'larla hedef alındığını aktaran Kliçko, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Köprüsü'nün dayanak kısmına yakın bir yere iki İHA isabet etti. Şu anda köprü üzerindeki metro, toplu taşıma ve araçların geçişleri durduruldu. Kiev Kara Yolları firmasının uzmanları, saldırı ardından yapının durumunu inceliyor."

Kliçko, okul, apartman ve depo gibi yapıların da saldırılarda hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna'daki farklı sosyal medya hesaplarında, Kiev'deki Güney Köprüsü'ne yapılan saldırı nedeniyle çıkan yangınla ilgili görseller paylaşıldı.

Kaynak: AA
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