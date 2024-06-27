KLÜ'de İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi Verilecek

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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yürütülen "Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Geliştirme Mutfağı Projesi" kapsamında "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, eğitimin 8-30 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Kursta mutfak teknikleri, sos, meze, salata hazırlama, et, su ürünleri yemekleri, beslenmenin temel ilkeleri, besin güvenliği, hijyen, iş organizasyonu ve mesleki gelişim gibi eğitimler verileceği bildirildi.

Eğitim sonunda başarılı olan 19 kursiyerin Edirne, Kırklareli Tekirdağ'da ki çeşitli otel ve restoranlarda istihdam edileceği ifade edildi.