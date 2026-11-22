KLÜ Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan Vekili Demir öğrencilerin önerilerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen dekan ve öğrenci buluşmasında eğitim süreçleri ile fakülte olanakları ele alındı. Rektör Yardımcısı ve Dekan Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir'in katıldığı programda öğrencilerin önerileri dinlendi.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, dekan ve öğrenci buluşması programını düzenledi.
Kayalı Kampüsü'ndeki Fen Edebiyat Fakültesinin Prof. Dr. Teoman Duralı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir öğrencilerle bir araya geldi.
Fakültenin eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrencilerin akademik yaşamlarının görüşüldüğü programda, eğitim süreçleri ve fakülte olanakları değerlendirildi.
Programda, öğrencilerin önerileri dinlendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?