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KMTSO ve Ticaret Borsası, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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KMTSO ve Ticaret Borsası, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Buluntu ve Narlı, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy vererek, en etkileyici kareleri seçti.

KMTSO ve Ticaret Borsası, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
26.01.2024 - 14:27,
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

" Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını seçen Buluntu, " Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Şemsiyenin altında" karesine oy kullanan Buluntu "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'nın "Çöplük topçuları" isimli fotoğrafı seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Narlı da "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre - Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginin Gücü" ve "Spor" kategorisinde ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" fotoğraflarını oyladı.

Kaynak: AA
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