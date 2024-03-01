KMÜ'de Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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KMÜ'de Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni Düzenlendi

KMÜ\'de Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni Düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 'Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni'nde, akademisyenlerin üniversitenin akademik seviyesini yükselttikleri ve ulusal, uluslararası alanda tanınmasını sağladıkları belirtildi. Törende, akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi.

01.03.2024 16:04  Güncelleme: 16:08
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından 'Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni' düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen törende, akademisyenlik mesleğinin bilginin üretimi, yayılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından son derece kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Akademisyenlerin, bilgiye katkı sağlama ve topluma hizmet etmeyi gaye edindiklerini belirten Gavgalı, şunları kaydetti:

"Akademik kadromuz, gösterdikleri performansla, üniversitemizin akademik seviyesini yükseltmiş ve ulusal, uluslararası alanda tanınmasını sağlamışlardır. Makalelerinin niceliği ve niteliği, projelerinin yenilikçiliği, sanatsal çalışmalarının yaratıcılığı, üniversitemizin akademik başarısını pekiştirmektedir. Bilim dünyasına sundukları katkılarla, üniversitemizin adını daha ileriye taşıyan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni ile devam eden programda, akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi.

Törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın, Prof. Dr. Serkan Ada, Prof. Dr. Mahmut Baykan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, üniversite akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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