KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasında tercihini yaptı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihini yaptı.

Gavgalı, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", çevre-yaşamda Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğraflarını oylayan Gavgalı, sporda ise Emin Sansar'ın "Yumruk" karesini seçti.

Gavgalı, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", " Gazze: Kanıt"ta da Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Gavgalı, "5 kategoride birbirinden değerli fotoğraflar vardı. Bunlar arasında seçim yaparken çok zorlandık. Kimisi manevi değerleri ortaya çıkarırken, kimisi 'Dünyada güç bende' diyenlerin yapmış oldukları zulmü gösteriyor. Anadolu Ajansı saygın, kaliteli, doğru haber yapan ve doğruluğundan şüphe duyulmayan bir kurum. Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum."diye konuştu.