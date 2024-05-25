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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, 15 Temmuz Konferans Salonundaki törende, "İnsan, zihni ile diğer varlıklardan ayrılan bir canlı ama bazen zihin bizim en büyük engelimiz olabiliyor. Hedeflerinizi, algılarınıza kurban etmeyin. Algılarınız hedefe ulaşmanızı engellemesin." diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Azak ise sağlık ordusuna katılacak genç neferleri yeni hayatlarına uğurlamanın coşkusunu ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.