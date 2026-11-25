Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın batısına fırlattığı seyir füzesinin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Husiler tarafından ülkenin batısına fırlatılan seyir füzesinin hava savunma sistemlerince tespit edilerek havada imha edildiğini belirtti.

Arap Koalisyonu, kısa süre önce Husilerin Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde Limanı çevresine fırlattığı bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini, Husiler tarafından ateşlenen bir mühimmatın ise ülkenin güneyindeki Cazan Limanı'na düştüğünü açıklamıştı.

Husiler de Suudi Arabistan'ın Yemen'in Kızıldeniz kıyısında kendi kontrollerinde bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, daha önce Hudeyde Limanı'ndaki sivillere güvenlikleri için bölgeyi tahliye etme çağrısında bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırması halinde Cidde Limanı başta olmak üzere ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki diğer limanlarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.