Koalisyon Toplantısı Suudi Arabistan'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Koalisyon Toplantısı Suudi Arabistan'da Gerçekleşti

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Suudi Arabistan, Babulmendep Boğazı'nın güvenliği için koalisyon toplantısına ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan'ın, "Babulmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu"na üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Bahreyn ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da, "Babulmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu"nda yer alan ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıya, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Diyab Bin Sakr en-Naimi de katıldı.

Bahreyn Genelkurmay Başkanı Naimi, toplantıdaki konuşmasında, su yollarının güvenliği ve uluslararası kara suların güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Bu bağlamda güven ve istikrarı sağlayacak güçlü işbirliğine ihtiyaç vardır." dedi.

Bölgenin hızlı gelişmeler ve üst üste gelen zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Naimi, bölgede yaşanan zorlukların başında da su yollarının güvenliğinin geldiğini dile getirdi.

Denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditlerin veya gemi geçişlerinin engellenmesinin, küresel enerji güvenliğine ve uluslararası ekonominin istikrarına yönelik doğrudan tehditler olduğunu belirten Naimi, söz konusu tehditlerin Babulmendep Boğazı'na uzanan ülkeleri doğrudan etkilediğini ifade etti.

Bahreyn ordusunun açıklamasıyla birlikte paylaşılan fotoğraf karesinde ise Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD, Umman, Ürdün, Fas, Yemen, Sudan, Maldivler, Bangladeş ve Yeni Zelanda'dan askeri yetkililerin yer aldığı görüldü.

Öte yandan Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre de Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Derec eş-Şerian liderliğindeki askeri heyet, Suudi Arabistan'daki Babulmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu toplantısına katıldı.

Şerian, mevcut koşullar ve bölgedeki güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak, su yollarının önemini ve bu yollarda uluslararası seyrüseferin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Koalisyona katılan ülkeler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sıkı tutulması gerektiğini dile getiren Şerian, su yollarından geçişlerin güvenliği için bu koordinasyon ve işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın, İran destekli Husilerin tehditlerine karşı Kızıldeniz ve Babulmendep Boğazı'nda güvenliği sağlamak üzere geniş çaplı bir uluslararası koalisyon için çalıştığı yönünde uluslararası medyada haberler çıkmıştı.

Ancak konuyla ilgili Suudi Arabistan'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koalisyon Toplantısı Suudi Arabistan'da Gerçekleşti - Son Dakika

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