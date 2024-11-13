Kobakhidze: İklim Değişikliği Gürcistan'ı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Kobakhidze: İklim Değişikliği Gürcistan'ı Tehdit Ediyor

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, iklim değişikliğinin ülkesi için ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

13.11.2024 18:16
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle ülkesinin ciddi sonuçlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başbakan Kobakhidze, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) konuşma yaptı.

Kobakhidze, konuşmasında iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sonuçlara karşı mücadelenin önemine değinerek, dünya genelinde yaşanan savaş ve çatışmaların, ciddi insani krizlere yol açmakla beraber iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabaların yavaşlamasına da neden olduğunu belirtti.

İklim değişikliği sonucu buzulların hızlı bir şekilde erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi sorunların gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi için de tehdit oluşturduğunu kaydeden Kobakhidze, "Maalesef Gürcistan da bir istisna değil ve iklim değişikliğinin ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya." dedi.

Küresel ısınmaya karşı mücadele kapsamında ülkelerin, küresel sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yarıya indirme taahhüdüne bağlı kalmasının kritik önem taşıdığını söyleyen Kobakhidze, "Paris Anlaşması'nın belirlediği gibi, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak istiyorsak bu hedefe ulaşmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

İklim kriziyle mücadele yönünde Tiflis yönetimi olarak önemli adımlar atmaya başladıklarını kaydeden Kobakhidze, ülkesinin Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde devam eden işgal sorunu nedeniyle Gürcistan topaklarının yüzde 20'sinde bu konuda çalışmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

Bakü'de gerçekleşen konferansın etkili sonuçlar vermesi yönünde Azerbaycan'ı desteklediklerini aktaran Kobakhidze, "Güney Kafkasya bölgesini, hep birlikte fırsatlar ve başarı bölgesine dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Gürcistan, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kobakhidze: İklim Değişikliği Gürcistan'ı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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