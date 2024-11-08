Kobakhidze: Seçimler Kaliteli Gerçekleşti

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını yalanlayarak, "Aslında en kaliteli seçimler yapıldı." dedi.

Kobakhidze, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip geldiği parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarını tanımayan muhalefetin eleştirilerine ve hile yapıldığı iddialarına değinen Kobakhidze, "(Gürcistan'da) Aslında en kaliteli seçimler yapıldı." dedi.

Seçimlerde en çok oyu alan muhalefet partisinden 890 binden fazla oy aldıklarını kaydeden Kobakhidze, muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Yeni parlamentonun kasım sonunda toplanması bekleniyor

Muhalefetin artık ülkeyi "karıştıramayacağını" savunan Kobakhidze, kasım sonunda yeni parlamentonun toplanacağını belirtti.

Kobakhidze, "Bundan sonra birkaç gün içinde de hükümet kurulacak." dedi.

Merkezi Seçim Komisyonunun hazırladığı "seçim özet protokolünün" yayımlanmasının ardından anayasaya göre 10 gün içinde yeni parlamentonun toplanması gerekiyor.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre 150 koltuklu parlamentoda Gürcü Hayali Partisi 89, muhalefet ise 61 milletvekiline sahip.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına hükümeti kurabiliyor.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyon" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımadı.

Zurabişvili, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." ifadelerini kullanmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, sonuçları tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Gürcistan Savcılığından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik hile iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturmanın, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve bazı muhalefet partisi liderlerinin seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun talebi doğrultusunda başlatıldığı kaydedilmişti.

Hile iddiasında bulunanların tüm delilleri savcılıkla paylaşmaları istenen açıklamada, "elindeki olası delilleri" paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ekim'de savcılığa davet edildiği belirtilmişti.

Savcılığa gitmeyen Zurabişvili, "Savcılığa Cumhurbaşkanı'yla siyasi hesaplaşmayı bırakmayı ve kendi işlerini yapmaya başlamasını tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetin iddialarının "asılsız" olduğu kaydedilmişti.