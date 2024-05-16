Kobani Davası öncesinde CHP heyetinden çağrı: Vicdanınıza göre karar verin - Son Dakika
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Kobani Davası öncesinde CHP heyetinden çağrı: Vicdanınıza göre karar verin

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görülecek Kobani Davası öncesinde CHP heyeti adına açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine seslenerek, 'Vicdanınıza göre karar verin' dedi. CHP heyeti, duruşmayı izlemek üzere Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları'na geldi. Başarır, dosyadaki kararlara göre karar verilmesi gerektiğini belirtirken, adaletin saraydan ve iktidardan arınmasını istediklerini vurguladı.

16.05.2024 11:49
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(ANKARA) - Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görülecek Kobani Davası öncesinde CHP heyeti adına açıklama yapan CHP Grup Başkanvelili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine seslenerek, "Vicdanınıza göre karar verin" dedi.

Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Yüksel Taşkın, Süleyman Bülbül, Okan Konuralp, Aylin Timisi Ersever, Gül Çiftçi, Muhip Kanko, Yüksel Taşkın ve Sezgin Tanrıkulu'ndan oluşan CHP heyeti, duruşymayı izlemek üzere Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları'na geldi.

Cezaevi önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvelili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine seslendi "Vicdanınıza göre karar verin" dedi. Başarır,  şunları söyledi:

"Uzun süreden beridir bu davayı takip ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim bu davada heyet bir karar verecekse dosyadaki kararlara göre vermeli. Dosyada sadece gizli bir tanık var ve o gizli tanığın ifadeleri savunma tarafından çürütülmüş durumda. Şunu bir kez daha elirtmek isteriz, bu kadar vahim bir dosyaydı neden 5 yıl beklediniz. Maalesef Türkiye'de bazı dosyalar fezlekeler iddianameler buzdolabına konuluyor yeri ve zamanı geldiği zaman çıkartılıyor. Madem vahimdi 5 yıl neyi beklediniz? Bugün beklentimiz lütfen tüm ön yargılarınızdan arının hiçbir siyasal yapıya bakmayın vicdanınıza göre karar verin. Burada adalet bekliyoruz, CHP grubu bu tip bütün davalara aynı hassasiyeti gösteriyor. Artık biz adaletin saraydan, iktidardan arınmasını istiyoruz özlüyoruz bekliyoruz."

Kobani Davası öncesinde CHP heyetinden çağrı: Vicdanınıza göre karar verin
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kobani Davası öncesinde CHP heyetinden çağrı: Vicdanınıza göre karar verin - Son Dakika

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