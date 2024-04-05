Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası hisse alımı için görüşmelerin olmadığını açıkladı

Koç Holding, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, Yapı ve Kredi Bankasından potansiyel hisse alımı için görüşmeler yaptığına dair kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmadığını bildirdi.
Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, Yapı ve Kredi Bankası dahil olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğuna, Yapı ve Kredi Bankasından potansiyel hisse alımı için görüşmeler yaptığına dair haberler çıktığı belirtildi.
Holding şirketleri ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmelerin her zaman yapılabildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğine göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, iş bu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."
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