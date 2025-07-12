Kocaali\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'da da şubesi olduğu belirtilen özel araç dizaynı ve satışı yapan firmanın tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek ve "hayali satış" ile dolandırıcılık yapılmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden M.Y, R.Y, Y.D, N.Y, M.K. ve Ş.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.D, B.Ü, B.G, N.B, M.D, Ö.Y. ve M.D'ye ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Firari Y.T'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan inceleme sonucu, 115 kişinin 150 milyon liranın üzerinde mağdur edildiği tespit edildi.

Kocaali Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ve aile yakınlarının 4 otomotiv şirketine, bu şirketler üzerine kayıtlı 101 araç, 13 çekme karavan, 2 plaza, 31 gayrimenkul ile yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesapları ile 27 cep telefonu ve 18 bilgisayara el konuldu.