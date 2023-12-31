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Kocaali'de Gençler Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kocaali'de Gençler Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Açmabaşı Mahallesi sakinleri, yılın son gününde üçüncüsü düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gençler, büyükleriyle kahvaltı sofrasında bir araya gelerek hem tecrübelerinden istifade ediyor hem de gelecek nesillere örnek olmak için çaba gösteriyor. Belediye Başkanı Ahmet Acar, gençlerin çalışmalarını her zaman desteklediklerini söyledi.

Kocaali\'de Gençler Kahvaltıda Bir Araya Geldi
31.12.2023 - 15:33,
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Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Açmabaşı Mahallesi sakinleri, yılın son gününde üçüncüsü düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

İlçeye bağlı 250 haneli mahallede gençler, büyükleriyle kahvaltı sofrasında bir araya gelerek hem tecrübelerinden istifade ediyor hem de gelecek nesillere örnek olmak için çaba gösteriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, gençlerin çalışmalarını her zaman desteklediklerini söyledi.

Gençlerin organize ettikleri ve geleneksel hale getirmeyi planladıkları programda bir araya geldiklerini belirten Acar, "Bu mahallemizin temel özelliği, buldukları her imkanı birlik ve beraberlik içinde toplanmak, kucaklaşmak için fırsata dönüştürebilmeleridir." diye konuştu.

Acar, yılın son gününde vermiş oldukları kahvaltı için gençlere teşekkür ederek, "Bunlar çok güzel duygular. Sakarya'da, Kocaali'de Gürcülerin, Hemşinlilerin, Boşnakların, Abazaların kendi kültürlerinde, kültürel öğelerine sahip çıkarak varlıklarını devam etmelerini istiyoruz çünkü bu özelliklerine sahip çıkarak yaşayan hemşehrilerimiz Kocaali'nin zenginliklerine zenginlik katıyor." ifadesini kullandı.

Açmabaşı Mahalle Muhtarı Ali Şirin de sürekli toplumsal aktivitelerin yapıldığını dile getirerek, gençlerin böylesi zor zamanda birlikte olmak amacıyla yaptıkları bu organizasyonlardan mutlu olduklarını, ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Gençlerden Muhammet Fatih Tetik, "Mahalle gençleri olarak büyüklerimiz ile kahvaltı yapalım, hem şehrin sıkıntısından biraz olsun uzaklaşalım hem de sohbetimiz olsun diye böyle program organize ettik." şeklinde konuştu.

Gökhan Tunca da İngiltere'den düzenlenen kahvaltı programı için geldiğini ifade ederek, "Uçak fobim olduğu için 2,5 gün araç sürerek buraya geliyorum. Sadece şu ortamlarda bulunabilmek için izin günlerimi ve hayatımı buna göre ayarlıyorum. Buraya katılabilmek, bu neşeyi, bu sevgiyi, bu ortamı yakalayabilmek için uğraşıyorum." dedi.

Sertan Beşiroğlu da İstanbul'dan etkinlik için geldiğini aktararak, "Bu organizasyonun ana temel nedeni birlik ve beraberlik. Dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz kadarıyla gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Mutluyuz, çabalıyoruz, yaptığımız işi seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaali'de Gençler Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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