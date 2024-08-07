Kocaali'de kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kestanepınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Azmi Aygın, köpeklerin uzun süre havlaması üzerine ağılı kontrol ettiğinde 10 koyundan 2'sinin telef olduğunu gördü.

Ağıldaki güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Aygın, koyunlara bir kurdun saldırdığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Aygın, AA muhabirine, yıllardır burada yaşadığını, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Görüntüde, ağıla giren kurdun kovaladığı koyunlardan 2'sini telef ettiği görülüyor.