Kocaali'de kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kocaali'de kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiren bir çiftçi, ağıldaki güvenlik kamerasıyla kurdun saldırısına şahit oldu. Kurt, ağıla girerek 2 koyunu telef etti.

07.08.2024 23:34
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kestanepınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Azmi Aygın, köpeklerin uzun süre havlaması üzerine ağılı kontrol ettiğinde 10 koyundan 2'sinin telef olduğunu gördü.

Ağıldaki güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Aygın, koyunlara bir kurdun saldırdığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Aygın, AA muhabirine, yıllardır burada yaşadığını, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Görüntüde, ağıla giren kurdun kovaladığı koyunlardan 2'sini telef ettiği görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaali'de kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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