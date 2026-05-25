Kocaali'de Kurt Saldırısı: 8 Koyun Telef Oldu

25.05.2026 17:35
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir besicinin çiftliğine kurt saldırısı sonucu 8 koyun telef oldu.

Alandere Mahallesi'nde besicilik yapan Oktay Kaya'ya ait çiftlikteki koyunlar, kurt saldırısına uğradı.

Kaya, gece saatlerinde hareketlilik olduğunu anlayarak çiftliğe geldiklerini belirterek, koyunların kurt saldırısına uğradığını gördüklerini söyledi.

Durumu bildirdikleri yetkililerin gelerek konuyla ilgilendiğini belirten Kaya, "8 koyunumuz telef oldu. Kurban Bayramı arifesinde damızlık koyunlarımızdı. 320 bin lira civarında zararımız var. Maddiyat önemli değil, hayvanlara yazık oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

