Kocaeli Başiskele'deki Akrilik Levha Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'deki Akrilik Levha Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli Başiskele\'deki Akrilik Levha Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan akrilik levha fabrikasında çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

01.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akrilik levha fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yaylacık Mahallesi Halilağa Sokak'ta bulunan akrilik levha fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Başiskele'deki Akrilik Levha Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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