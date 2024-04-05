Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı

Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde çıkan kavgayı ayırmak isteyen R.K. ve M.K. isimli 2 kişi, Y.Ö. tarafından silahla yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

05.04.2024 19:23  Güncelleme: 19:23
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı.
Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde Y.Ö. ile İ.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak için R.K. ve M.K. araya girdi.
Y.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu kavgayı ayırmaya çalışan R.K. ve M.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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