Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 8 Mart mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın\'dan 8 Mart mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, kadınların siyaset, ekonomi, hukuk, sanat, kültür ve akademi gibi farklı alanlarda eğitimli ve söz sahibi olmasının önemini belirtti.

07.03.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, toplumumun birleştirici unsuru olan kadınlar için yaratıcı ve özgün projeler üretmeye özen gösterdiklerini belirterek, çünkü güçlü toplumun, güçlü kadınlarla mümkün olduğunu vurguladı.

Kadınların toplumda öncelikli ve çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Büyükakın, "Sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin yolu kadınların siyaset, ekonomi, hukuk, sanat, kültür ve akademi gibi farklı alanlarda eğitimli, donanımlı ve söz sahibi olmasından geçer. İstihdamda kadına ayrılan pay ne kadar büyükse, o ülke o kadar gelişmiş demektir. Biz bu şiarla, kadınlarımızın kendini yenilemeleri ve geliştirmeleri için elimizden geleni yapma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Kocaeli'yi "Anne Şehir" vizyonuna taşıdıklarını, kadınlara verdikleri önemi ve ayrıcalığı gözler önüne serdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce kadının kendini fark edebilmesi, üretimin aktif bir şekilde içinde yer alması, seyirci değil oyun kurucu kimliğini kazanması için farklı organizasyonlar ve istihdam programları da düzenlemekteyiz. 'Kadın iyiyse toplum iyi' anlayışıyla özgün ve yenilikçi bakış açımızın bir ürünü olarak, hayata geçirdiğimiz Seka Sanat İhtisas Merkezi'mizle kadınlarımıza, sanat ve akademi alanında var olacakları yeni bir alan daha açmanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz. 'Anne Şehir Kocaeli' imajına yakışır işler yapmaya devam edeceğimizin sözünü yineleyerek, bizler için bir gün değil her gün özel olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Siyaset, Ekonomi, Kocaeli, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:23:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement