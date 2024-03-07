Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın\'dan 8 Mart mesajı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, toplumumun birleştirici unsuru olan kadınlar için yaratıcı ve özgün projeler üretmeye özen gösterdiklerini belirterek, çünkü güçlü toplumun, güçlü kadınlarla mümkün olduğunu vurguladı.

Kadınların toplumda öncelikli ve çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Büyükakın, "Sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin yolu kadınların siyaset, ekonomi, hukuk, sanat, kültür ve akademi gibi farklı alanlarda eğitimli, donanımlı ve söz sahibi olmasından geçer. İstihdamda kadına ayrılan pay ne kadar büyükse, o ülke o kadar gelişmiş demektir. Biz bu şiarla, kadınlarımızın kendini yenilemeleri ve geliştirmeleri için elimizden geleni yapma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Kocaeli'yi "Anne Şehir" vizyonuna taşıdıklarını, kadınlara verdikleri önemi ve ayrıcalığı gözler önüne serdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce kadının kendini fark edebilmesi, üretimin aktif bir şekilde içinde yer alması, seyirci değil oyun kurucu kimliğini kazanması için farklı organizasyonlar ve istihdam programları da düzenlemekteyiz. 'Kadın iyiyse toplum iyi' anlayışıyla özgün ve yenilikçi bakış açımızın bir ürünü olarak, hayata geçirdiğimiz Seka Sanat İhtisas Merkezi'mizle kadınlarımıza, sanat ve akademi alanında var olacakları yeni bir alan daha açmanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz. 'Anne Şehir Kocaeli' imajına yakışır işler yapmaya devam edeceğimizin sözünü yineleyerek, bizler için bir gün değil her gün özel olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."