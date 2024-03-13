Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tıp Bayramı\'nı kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, mesajında, merhamet, vicdan ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, sağlık çalışanlarının salgın döneminde ve deprem felaketinde olduğu gibi insanlık için hizmet ettiğini vurguladı.
Medeniyet coğrafyasında İbn-i Sina ve Ebu Bekir Er Razi gibi alimlerin temellerini attığı tıp ilminin, dünyaya örnek olmaya devam ettiğini aktaran Büyükakın, insan sağlığına gösterdikleri bu hassasiyetin, günümüzde de son sistem teknolojiye hakim hastaneler, kaliteli ve erişilebilir hizmetlerle sürdüğünü bildirdi.
Büyükakın, sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık çalışanlarımıza ithaf ettiği 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünde de belirttiği gibi, özellikle son asrın en büyük sağlık felaketi koronavirüs ve Kahramanmaraş depremleri sürecinde canla başla insan sağlığı için mücadele eden sağlık kahramanlarımız, bu azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Bizler de vefakar sağlık emekçilerimizi hiçbir zaman unutmadık, hep yanlarında olduk. Maddi ve manevi desteğimizin yanı sıra, pandemi döneminde özveriyle görev yapan, kendi canlarını hiçe sayan sağlık emekçilerine verdiğimiz konut sözümüzü tuttuk. Sağlık Kent Konutlarımızı geçtiğimiz aylarda teslim ettik. Dün yanınızdaydık, bugün yanınızdayız, yarın da olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle gayret, beceri ve bilgiyi fedakarlıkla birleştirerek, doğrudan insan hayatına dokunan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum."
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Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak ve yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemler de dahil olmak üzere sınırlamalar getirilecek. Yasa, biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımını terör saldırısı veya kayıp gibi olağan dışı durumlar ve adli makamların izniyle sınırlayacak. Ayrıca, yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı yaşamsal öneme sahip alanlarda da düzenlemeler içerecek. Yasayı ihlal eden şirketlere para cezası uygulanabilecek.
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