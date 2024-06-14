Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında Kurban Bayramı'nın kardeşlik bağlarını güçlendiren, sevgi ve hoşgörüyü pekiştiren önemli bir gün olduğunu belirtti. Ayrıca, bayramın mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı suçların gölgesinde buruk geçtiğini ifade ederek, tüm mazlum coğrafyalardaki insanların bayramlarını mutlu geçirmeleri için dua etti. Büyükakın, bayramda kırgınlıkların unutulması ve küskünlüklerin sonlandırılmasını temenni ederek, toplumsal sorumlulukları hatırlattı ve temiz bir çevrenin sağlıklı bir gelecek demek olduğunu vurguladı. Mesajında, sevgi ve hoşgörünün dünyaya hakim olması ve bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

14.06.2024 15:30
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Kurban Bayramı'nın kardeşlik bağlarını güçlendiren, sevgi ve hoşgörüyü pekiştiren müstesna günlerden biri olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nı, mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı suçların gölgesinde buruk yaşadıklarını vurgulayan Büyükakın, "Kalbimiz kırık, gönlümüz hüzün dolu. Sevgi ve hoşgörünün yaşatıldığı bayramlar, gözleri kör olmuş dünyaya insanlık değerlerinin hatırlatması için bir fırsata dönüşür inşallah. Zulme karşı sağır, kör, dilsiz oyunu oynayan tüm dünya da eninde sonunda aynı akıbeti yaşayacaktır. Bu hakkı ellerinden zorla alınan Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz gibi tüm mazlum coğrafyaların, bayramlarını eskisi gibi mutlu geçirmelerini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bayramda kırgınlıkların unutulması ve küskünlüklerin sonlandırılmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Bayramımızı kutlarken, toplumsal sorumluluklarımızı da unutmayalım. Kurban ibadetimizi yerine getirirken, hijyen kurallarına dikkat edelim, çevremizi temiz tutalım. Unutmayalım ki; temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir. Kurban, Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak amacıyla yapılan bir ibadettir. Bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerini, büyüklerimizi unutmayalım. Bayramların en güzel elbiseleri olan sevgi ve hoşgörünün dünyaya hakim olması, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle, bayramınız kutlu, sofralarınız bereketli, gönülleriniz huzurlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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