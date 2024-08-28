Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferleri ücretsiz yapma kararı aldı. Ulaşım Park'a ait bazı hatlar ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

28.08.2024 17:20
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 24 saatliğine ücretsiz olacak.

Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G, Hat 700 ve Hat 800CK ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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