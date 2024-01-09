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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine 36 Milyon 670 Bin TL Destek Sağladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine 36 Milyon 670 Bin TL Destek Sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl amatör spor kulüplerine 36 milyon 670 bin TL destek sağladı. Bu destek kapsamında 118 kulübe 8 milyon 745 bin TL ayni, 65 kulübe ise 27 milyon 925 bin TL nakdi yardım yapıldı. Ayrıca, amatör spor kulüplerine 27 bin 339 adet malzeme desteği verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine 36 Milyon 670 Bin TL Destek Sağladı
09.01.2024 - 15:00,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine geçen yıl 36 milyon 670 bin liralık destek sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesi amacıyla çok sayıda sportif proje hayata geçiriliyor.

Amatör spor kulüplerine her alanda destek olmayı sürdüren belediye, tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor.

Geçen yıl 118 amatör kulübe 8 milyon 745 bin lira ayni, 65 kulübe 27 milyon 925 bin lira nakdi olmak üzere, toplam 36 milyon 670 bin lira yardım yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da önem verdiği çalışmalar kapsamında, amatör spor kulüplerine 72 kalemden oluşan 27 bin 339 adet malzeme desteği verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine 36 Milyon 670 Bin TL Destek Sağladı - Son Dakika
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