Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Araçlarını Geri Kazanım Suyuyla Yıkıyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Araçlarını Geri Kazanım Suyuyla Yıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Araçlarını Geri Kazanım Suyuyla Yıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında su tasarrufuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sanayi kuruluşlarındaki gri su kullanımını uygulamaya geçirerek toplu taşıma araçlarını geri kazanım suyuyla yıkayarak tasarruf sağlıyor. Yapılan açıklamada, 6 yılda 9 milyon 457 bin 200 litre su tasarrufu sağlandığı belirtildi.

19.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:32
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin envanterindeki 34 toplu taşıma aracı, geri kazanım suyuyla (gri su) yıkanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında su tasarrufuna yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sanayi kuruluşlarındaki gri su kullanımını uygulamaya geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcu otobüslerini geri kazanım suyuyla yıkayarak tasarruf sağlıyor.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü envanterinde 34 toplu taşıma aracının yıkama işlemleri, gri suyla yapılıyor.

Göreve gidip gelen her araç, hem günlük hem de periyodik olarak detaylı temizleniyor. Yıkamada kullanılan su, yeniden arıtılıp otobüslerin temizlik işlemlerinde değerlendiriliyor.

Açıklamada, kurulan sistemle 6 yılda 9 milyon 457 bin 200 litre su tasarrufunun sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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