Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi Ekipleri Arasında Arbede - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi Ekipleri Arasında Arbede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi Ekipleri Arasında Arbede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki belediye ekibi arasında arbede yaşandı. Olayın ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık bölgeye gelerek görüşme yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun bir kısmını asfaltlayarak bölgeden ayrıldı ve kalan kısmın İzmit Belediyesi tarafından asfaltlanacağı öğrenildi.

25.04.2024 16:03
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında, bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle arbede yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tavşantepe Mahallesi Okan Sokak devamında, Kocaeli Şehir Hastanesinin otoparkına inen kapalı ancak açılması planlanan yolda asfaltlama çalışması başlattı.

Sokağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu ifade eden İzmit Belediyesi ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle iki belediye ekibi arasında arbede yaşandı.

Olay sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık bölgeye gelerek görüşme yaptı.

Görüşme sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun yaklaşık 80 metrelik kısmını asfaltlayarak bölgeden ayrıldı.

Yolun kalan kısmının İzmit Belediyesi tarafından asfaltlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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