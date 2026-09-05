Kocaeli Çayırova'daki Airbus A340 uçağında yangın çıktı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi uçakta yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında uçakta büyük hasar oluştu, soğutma çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında uçakta büyük hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli),
Kaynak: DHA
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