Kocaeli'de 1.6 Milyon TL Hırsızlık - Son Dakika
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Kocaeli'de 1.6 Milyon TL Hırsızlık

Kocaeli\'de 1.6 Milyon TL Hırsızlık
02.07.2026 16:59
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İki kadın hırsız, 1.6 milyon TL değerindeki altın ve nakit çalarak İstanbul'da yakalandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir evden 1 milyon 600 bin TL değerinde altın ve nakit para çalan S.K. ve A.K. isimli kadınlar, İstanbul'da yakalandı. Adliyeye kucaklarındaki bebeklerle sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 5 Haziran'da Çayırova'da meydana geldi. Bir evden 1 milyon 600 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen S.K. ve A.K. isimli kadınlar dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. S.K. ve A.K.'nin emniyetten çıkarıldıkları sırada kucaklarında bebek taşıdıkları görüldü. Şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 1.6 Milyon TL Hırsızlık - Son Dakika
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