Kocaeli'de 1046 Hız Kesiici Kasis Yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de 1046 Hız Kesiici Kasis Yapıldı

Kocaeli\'de 1046 Hız Kesiici Kasis Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ve sürüş güvenliğini artırmak için 1046 asfalt kasis imalatı gerçekleştirdi.

29.12.2024 17:18
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te yerleşimin yoğun olduğu alanlarda yaya ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla 1046 adet hız kesici asfalt kasis yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yıl boyunca kent içi trafiğin etkili şekilde kontrolü, planlanması ve düzenlenmesi konusunda pek çok çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekiplerin, "Kocaeli Kent Geneli Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapım İşi" kapsamında 2024 yılında 81 bin 30 metrekare soğuk yol çizgisi ve 77 bin 715 metrekare termoplastik yol çizgisi çektiği anlatılan açıklamada, bunların dışında 11 bin 98 metrekare yaya geçidi, 1302 metrekare ofset tarama, 901 adet ok ve yazı, 24 adet çift ok, 105 metrekare çizgi silme çalışması yapıldığı aktarıldı.

Yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlarda trafik hızını güvenli seviyeye getirerek yaya ve sürüş güvenliği adına kasis imalatları yapıldığına değinilen açıklamada, "2024'te kent genelinde asfalt ile hız kesici kasis yapılması işi kapsamında toplamda 7 bin 325 metre olan, 1046 adet asfalt kasis yapıldı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve trafikte yaşanacak olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla 2025 yılı içerisinde de çalışmalar devam edecek." denildi.

18 sinyalize kavşak imalatı

Açıklamada, yıl boyunca sinyalizasyon çalışmalarının da sürdüğü, trafikte kapasite kullanımını artırmak, trafik akış ve güvenliğini sağlamak, bekleme sürelerini kısaltarak karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 18 adet sinyalizasyon kavşağı imalatı, 34 sinyalize kavşakta revize ve kent genelinde mevcut olan 254 adet sinyalize kavşakta 4 bin 840 bakım ve onarım çalışması yapıldığı kaydedildi.

Araç yoğunluğunun fazla olduğu arterlerde yayaların ve araçların trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla LED'li yaya sistemi uygulaması gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "18 adet sinyalizasyon kavşağında bulunan yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanan LED'li Zemin Yaya Sistemi imalatları yapılarak sisteme dahil edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 1046 Hız Kesiici Kasis Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 1046 Hız Kesiici Kasis Yapıldı - Son Dakika
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