Kocaeli'de 1650 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Darıca ve Kartepe'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 300 bin lira olan 1650 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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