Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli\'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'ndeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Fatih Mehmet Çelikpazu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Darıca

Darıca ilçesi Cevher Dudayev Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şube Başkanı Hüseyin Çoban, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından taviz vermediğini vurguladı.

Çoban, vatanın yalnızca bir toprak parçası olmadığını dile getirerek, "Vatan uğruna can verilen topraktır. Bayrak uğruna şehit olunan, uğruna gazilik mertebesine erişilen emanettir. Bağımsızlık ise bu milletin kaderidir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Darıca Şehitliği ziyaret edildi, Eyüpoğlu Camisi'nde mevlit okundu.

Programa, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA
19 Eylül Gaziler GünüKaramürselKocaeliDarıcaGüncelTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
15:19
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
14:52
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 15:56:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement