Kocaeli'de 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

UlaşımPark bünyesindeki Hat 200, Hat 250 ve Hat 700 ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.