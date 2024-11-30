Kocaeli'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ve İzmit ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
"Silahla tehdit", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası bulunan S.Ö. (39) ve "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. (39) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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