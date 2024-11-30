Kocaeli'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Çayırova ve İzmit'te 19 yıl hapis cezası olan S.Ö. ve 3 yıl cezası olan E.G. yakalandı.

30.11.2024 09:16
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Kocaeli'nin Çayırova ve İzmit ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

"Silahla tehdit", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası bulunan S.Ö. (39) ve "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. (39) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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