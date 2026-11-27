Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 firmaya, toplam 4 milyon 692 bin 636 lira ceza verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde, Gebze ve İzmit ilçelerinde faaliyet gösteren 2 firmaya izinsiz hafriyat döktükleri gerekçesiyle 2 milyon 346 bin 318'er lira ceza kesildi.

Ayrıca toplu taşıma denetimleri kapsamında 77 toplu taşıma aracına toplam 285 bin 285 lira ceza uygulandı.