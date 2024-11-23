Kocaeli\'de 2 Katlı Evde Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi

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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında A.Ç. (74) isimli kadın, dumandan etkilendi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yeniköy Mermez Mahallesi Hürmetli Sokak'ta A.Ç.'nin yaşadığı 2 katlı müstakil evde sabaha karşı yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangına uykusunda yakalanan ve dumandan etkilenen A.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evde zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),