Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli\'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Yaşamını yitiren Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan: "Fabrikada yangınla ilgili hiçbir önlem yokmuş. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz. 1 sanığın bile tahliye edilmesini istemiyoruz"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasının beşinci duruşması öncesinde olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

Aralarında şirket yetkilileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 1'i firari 23 sanık hakkındaki davanın beşinci duruşmasının yapıldığı Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen aileler ile "Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" platformu üyeleri, olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile pankart taşıdı.

Yangında yaşamını yitiren Esma Gikan'ın (31) eşi Aytekin Gikan, gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Gikan, yargılamada sanıkların tahliye edilmesini istemediklerini belirterek, "8 Kasım 2025'te Dilovası'nda 7 canımız diri diri yandı. Oransal ailesinin para hırsı yüzünden 7 canımız gitti. Fabrikada acil çıkış kapısı yok. Yangın söndürme tüpü yok. Fabrikada yangınla ilgili hiçbir önlem yokmuş. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz. 1 sanığın bile tahliye edilmesini istemiyoruz. Tahliyeler bizim canımızı yakıyor. 1 sene oldu, bir an önce adalet yerini bulsun." diye konuştu.

Yangında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın (59) kardeşi Emine Bulut da yangının üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini dile getirerek, "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını, adaletin yerini bulmasını istiyorum. 8 Kasım'da 1 sene olacak, benim ablam yok." ifadesini kullandı.

Ailelere destek veren DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri de açıklama yaptı.

Açıklamaya, ailelerin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu mensupları ile avukatlar da katıldı.

Kaynak: AA
KocaeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:54:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android