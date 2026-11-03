Kocaeli\'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasının beşinci duruşması öncesinde olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

Aralarında şirket yetkilileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 1'i firari 23 sanık hakkındaki davanın beşinci duruşmasının yapıldığı Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen aileler ile "Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" platformu üyeleri, olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile pankart taşıdı.

Yangında yaşamını yitiren Esma Gikan'ın (31) eşi Aytekin Gikan, gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Gikan, yargılamada sanıkların tahliye edilmesini istemediklerini belirterek, "8 Kasım 2025'te Dilovası'nda 7 canımız diri diri yandı. Oransal ailesinin para hırsı yüzünden 7 canımız gitti. Fabrikada acil çıkış kapısı yok. Yangın söndürme tüpü yok. Fabrikada yangınla ilgili hiçbir önlem yokmuş. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz. 1 sanığın bile tahliye edilmesini istemiyoruz. Tahliyeler bizim canımızı yakıyor. 1 sene oldu, bir an önce adalet yerini bulsun." diye konuştu.

Yangında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın (59) kardeşi Emine Bulut da yangının üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini dile getirerek, "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını, adaletin yerini bulmasını istiyorum. 8 Kasım'da 1 sene olacak, benim ablam yok." ifadesini kullandı.

Ailelere destek veren DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri de açıklama yaptı.

Açıklamaya, ailelerin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu mensupları ile avukatlar da katıldı.