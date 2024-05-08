Kocaeli'de adliyedeki işlemleri yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de adliyedeki işlemleri yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de adliyedeki işlemleri yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, mali suçların engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, adliyedeki işlemleri yapma vaadiyle 1 milyon 600 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, savcılık sorgularının ardından tutuklandı.

08.05.2024 16:52
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Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali suçların engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kamulaştırma davaları devam eden 2 kişiyi, tanıdıkları vasıtasıyla "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle 1 milyon 600 bin lira dolandırdıkları belirlenen İ.M. ile S.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de adliyedeki işlemleri yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de adliyedeki işlemleri yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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