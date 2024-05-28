Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren sanığın cezai ehliyeti tam olduğu belirtildi - Son Dakika
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Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren sanığın cezai ehliyeti tam olduğu belirtildi

Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaktadır.

28.05.2024 14:11
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Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldüren tutuklu sanık E.T. (30) ile müşteki baba N.T. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yer verildi.

Cumhuriyet savcısı önceki celse mahkemeye sunduğu, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını içeren esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.

Sanık E.T, mütalaaya karşı diyeceğinin olmadığını ifade etti.

Sanık avukatı da mütalaadaki "canavarca hisle" maddesini kabul etmediğini söyleyerek, yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden E.T, 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Kocaeli, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren sanığın cezai ehliyeti tam olduğu belirtildi - Son Dakika

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