Kocaeli\'de Apartman Yangını: Çatı Katı Alev Alev Yandı

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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),