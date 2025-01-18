Kocaeli'de Ateşkes Kutlaması - Son Dakika
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Kocaeli'de Ateşkes Kutlaması

Kocaeli\'de Ateşkes Kutlaması

Kocaeli'de ateşkes anlaşması kutlandı, insan hakları ve adalet vurgusu yapıldı.

18.01.2025 01:16
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İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanması Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konvoyla kutlandı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Platform Dönem Başkanı Mustafa Salın, yaptığı açıklamada, ateşkesin, bölgede akan kanın durması ve masum sivillerin yaşam hakkının korunması adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu adımın kalıcı barışa dönüşebilmesi için adaletin tesis edilmesi, insan haklarının gözetilmesi ve uluslararası hukukun uygulanmasının şart olduğunu belirten Salın, "Kocaeli halkı olarak bizler, her zaman mazlumun ve mağdurun yanında yer aldık. Gazze'de yaşanan acılara duyarsız kalmayan milletimiz, her türlü yardımı ve desteği seferber etti. Şimdi ise bu ateşkesin, barışın ve huzurun kalıcı bir temeli olması için uluslararası toplumun etkin bir şekilde sorumluluk almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salın, bu süreçte Gazze halkının yaralarının sarılması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve bölgede yeniden güven ortamının sağlanması için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünyanın mümkün olduğuna inandıklarını kaydetti.

Bu uğurda kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Salın, "Elbette katil İsrail'in bu yaptıkları bedelsiz kalmayacak, uluslararası mahkemelerde yargılanması için var gücümüzle çalışacağız. Barışın kalıcı olması ve masumların daha fazla zarar görmemesi için tüm dünyayı vicdana, adalete ve sorumluluğa davet ediyoruz. Kocaeli'den yükselen bu çağrı, insanlık onuruna sahip çıkan herkesin ortak sesidir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından platform üyeleri ilçe merkezinde araç konvoyuyla kutlama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Ateşkes Kutlaması - Son Dakika

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