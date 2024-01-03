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Kocaeli'de Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, sürücünün eşi ve oğlu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü sağlandı.

Kocaeli\'de Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
03.01.2024 - 14:43,
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Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, karısı ve oğlu yaralandı.

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda İzmit yönüne giden Turgay Mert'in (42) kullandığı 54 ABJ 852 plakalı hafif ticari araç, Kabaoğlu mevkisinde sürücünün fenalaşması sonucu refüjdeki aydınlatma ve EDS direklerine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Turgay Mert Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne, eşi Ayşe (48) ve oğlu Oktay Mert (17) Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Turgay Mert, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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