Kocaeli'de Bayram Günü Darp Edilen Anne ve Oğlu Taburcu Oldu

11.04.2026 15:39
Kocaeli İzmit'te Ramazan Bayramı'nın birinci günü, tanımadıkları bir grup tarafından saldırıya uğrayan Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal hastaneden taburcu edildi. Meryem Yıldırım, yaşadığı travmayı ve şiddet sonrası yaşadığı sorunları anlattı.

Kocaeli'de bayram günü gittikleri eğlence mekanında darp edilen anne Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal taburcu edildi. Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Anne ve oğlu, tanımadıkları bir grup tarafından saldırıya uğradı. Meryem Yıldırım yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralandı, oğlunun kaburgasında çatlak tespit edildi. Kadın, 15 gün hastanede tedavi gördü ve yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu.

Meryem Yıldırım, yaşadığı zor süreci anlattı. Saldırının, mekandaki başka bir kavga sonrası küfür uyarısıyla başladığını belirtti. Darp sırasında sürekli kafasına darbe aldığını ve kaçtıkça vurulduğunu ifade etti. Hastane sürecinde mama ile beslendiğini, gözünde görme kaybı olduğunu ve konuşma zorluğu çektiğini söyledi. Ayrıca, bedenen ve ruhen aldığı şiddetin yanı sıra tehditlerin devam ettiğini, şikayetini çekmemesi için para teklif edildiğini ancak kabul etmediğini açıkladı.

Ameliyat nedeniyle saçları kazınan Yıldırım, duygu dolu anlar yaşadığını ve hayattan soğuduğunu belirtti. Psikiyatrik tedavi gördüğünü ve travmaya dayalı şizofrenik atak geçirdiğini söyledi. Olay sonrası 3 şüphelinin yakalandığını, birinin tutuklandığını, diğer ikisinin serbest bırakıldığını ifade etti. Adalete güvendiğini, eskisi gibi olamayacağını ama vazgeçmeyeceğini ekledi. Ayrıca, tutuklu sanığın ailesinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı dosyaya eklediğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ramazan Bayramı, Güvenlik, Kocaeli, Şiddet, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:02:33.
