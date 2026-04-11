Kocaeli'de Bayram Günü Darp Edilen Anne ve Oğlu Taburcu Oldu

Kocaeli'de bayram günü gittikleri eğlence mekanında darp edilen anne Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal taburcu edildi. Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Anne ve oğlu, tanımadıkları bir grup tarafından saldırıya uğradı. Meryem Yıldırım yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralandı, oğlunun kaburgasında çatlak tespit edildi. Kadın, 15 gün hastanede tedavi gördü ve yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu.

Meryem Yıldırım, yaşadığı zor süreci anlattı. Saldırının, mekandaki başka bir kavga sonrası küfür uyarısıyla başladığını belirtti. Darp sırasında sürekli kafasına darbe aldığını ve kaçtıkça vurulduğunu ifade etti. Hastane sürecinde mama ile beslendiğini, gözünde görme kaybı olduğunu ve konuşma zorluğu çektiğini söyledi. Ayrıca, bedenen ve ruhen aldığı şiddetin yanı sıra tehditlerin devam ettiğini, şikayetini çekmemesi için para teklif edildiğini ancak kabul etmediğini açıkladı.

Ameliyat nedeniyle saçları kazınan Yıldırım, duygu dolu anlar yaşadığını ve hayattan soğuduğunu belirtti. Psikiyatrik tedavi gördüğünü ve travmaya dayalı şizofrenik atak geçirdiğini söyledi. Olay sonrası 3 şüphelinin yakalandığını, birinin tutuklandığını, diğer ikisinin serbest bırakıldığını ifade etti. Adalete güvendiğini, eskisi gibi olamayacağını ama vazgeçmeyeceğini ekledi. Ayrıca, tutuklu sanığın ailesinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı dosyaya eklediğini belirtti.