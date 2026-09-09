Kocaeli'de bebeğini öldüren anne Yargıtay kararı sonrası yeniden hakim karşısında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan anne, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T, müşteki H.T. ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının bozma ilamını okumasının ardından söz verilen sanık M.T, bozma kararına bir diyeceğinin olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Müşteki H.T. ise eşi sanık M.T'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Söz verilen sanık avukatları, M.T'nin olay sırasında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini, epilepsi hastası olduğunu ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda ikamet eden M.T, 18 Ocak 2021'de sancılarının başlamasının ardından evde doğum yapmış, daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklamıştı.

Durumu fark eden baba eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürmüş, yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenmiş, tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2022'de görülen davanın karar duruşmasında, "çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası verilen sanık M.T'nin cezası, "takdiri indirim" uygulanarak müebbet hapse çevrilmişti.