İzmit'te bir kişinin öldürülmesi davasında müebbet hapis istendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık T.Ş, taraf avukatları ve maktul Turhan Kuzu'nun eşi Nurten Kuzu hazır bulundu.
Duruşmada, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğuna ilişkin raporun Adli Tıp Kurumunca gönderildiği belirtildi.
Söz verilen müşteki Nurten Kuzu, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı, cezai ehliyetle ilgili raporu kabul etmediklerini dile getirerek, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan yeni rapor alınmasını istedi.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması talebinde bulundu.
Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Müşteki avukatı da sanığın eylemini "canavarca hisle" gerçekleştirdiği kanaatinde olduklarını ifade ederek, T.Ş'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanık T.Ş. ise mütalaaya katılmadığını belirterek, pişman olduğunu söyledi.
Olay anında neler yaşadığını bilmediğini aktaran T.Ş, bir düşünce ve telkin sonucu bölgeye gittiğini, kendine geldiğinde maktulle kendisini boğuşurken bulduğunu ifade etti.
Sanık T.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.
Olay
İzmit ilçesinde 17 Mayıs 2022'de bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Turhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı T.Ş. tutuklanmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te bir kişinin öldürülmesi davasında müebbet hapis istendi - Son Dakika
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