Kocaeli\'de Boş Otobüs Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi T-1 Tüneli girişinde, dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul yönüne giden boş yolcu otobüsünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Demir yığınına dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
